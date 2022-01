La definizione e la soluzione di: Ente conosciuto da chi viaggia per diletto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENIT

Significato/Curiosità : Ente conosciuto da chi viaggia per diletto

Glossario delle frasi fatte un'istituzione prestigiosa o di un Ente importante e famoso. L'espressione viene usata (anche nella forma "XXX. Chi era costui?") per esprimere o confessare l'ignoranza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

