La definizione e la soluzione di: Edifici per spettacoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TEATRI

Significato/Curiosità : Edifici per spettacoli

Colosseo (sezione Cavea e accessi per il pubblico) divertimento del popolo. Anticamente era usato per gli spettacoli di gladiatori e altre manifestazioni pubbliche (spettacoli di caccia, battaglie navali, rievocazioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con edifici; spettacoli; edifici con le macine; Chiudono gli ingressi principali degli edifici ; edifici o con più famiglie; Imponente edifici o che domina Gubbio; Il centro degli spettacoli di NewYork; Quello di corte faceva spettacoli e scherzi; Luoghi per spettacoli ; Danno spettacoli nei teatrini; Cerca nelle Definizioni