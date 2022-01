La definizione e la soluzione di: Si dice che lo usa chi s ingozza... senza masticare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IMBUTO

Fu giudice d Israele; Spesso chi lo lascia dice di averla scampata bella; Si dice di cavalli che soffrono d asma; Si dice per non ripetere; Veglia senza veli; Uno squit squit ne rivela la presenza ; Fuoco senza fiamma; Aria... senza uguali; Hanno grosse difficoltà... nel masticare ; La gomma rosa da masticare a forma di cubetto; I denti in fondo alla bocca atti a masticare ; Morbido da masticare ;