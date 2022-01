La definizione e la soluzione di: Ha cura di chì non è autosufficiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BADANTE

Significato/Curiosità : Ha cura di chi non e autosufficiente

Familiare assistente (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) familiare assistente si intende chi aiuta, a titolo gratuito nella vita quotidiana, un proprio congiunto non autosufficiente, con problematiche dovute ad ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

