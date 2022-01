La definizione e la soluzione di: Cuocere nell olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FRIGGERE

Significato/Curiosità : Cuocere nell olio

Spaghetti aglio e olio d'aglio mezzo bicchiere d'olio extravergine d'oliva un ciuffo di prezzemolo peperoncino o pepe acciughe o alici salate Far Cuocere la pasta, in abbondante ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con cuocere; nell; olio; Per cuocere il pane; Girano per cuocere la carne; cuocere in padella a fuoco vivo; cuocere in acqua a 100 C°; Il faraone sepolto nell a più grande delle piramidi; Con i punti nell alfabeto Morse; nell e pareti e nei muri; Limitati nell a durata; Sporco d olio ; Recipienti per l olio ; Un combustibile derivante dal petrolio ; Sporco d olio ; Cerca nelle Definizioni