La definizione e la soluzione di: Completa inattività. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OZIO

Significato/Curiosità : Completa inattivita

Sam Fender numerosi eventi in giro per il Regno Unito. A ciò seguono due anni di Completa inattività a causa di un problema di salute, per il quale afferma di aver rischiato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con completa; inattività; Ciò che serve per completa re; completa no i lavandini; Le iniezioni che completa no la vaccinazione; Fece completa re il tempio di Luxor; Periodi di inattività ; Cerca nelle Definizioni