Il Chaney del film Il fantasma dell Opera.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : LON

Significato/Curiosità : Il Chaney del film Il fantasma dell Opera

Il fantasma dell'Opera rappresentazione del film del 1925 con Lon Chaney e il musical del 1986 di Andrew Lloyd Webber. L'esperienza di giornalista suggerì a Leroux di ambientare il romanzo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

