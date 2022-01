La definizione e la soluzione di: Capitale su un fiordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OSLO

Significato/Curiosità : Capitale su un fiordo

fiordo di Oslo Il fiordo di Oslo (Oslofjorden in norvegese) è un fiordo della Norvegia meridionale, sullo Skagerrak; si estende dal 59º al 60º parallelo, per una lunghezza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con capitale; fiordo; Ha per capitale Varsavia; capitale sulla Senna; Fu capitale del Celeste Impero; La capitale sovrastata dal Partenone; In Norvegia il suo lungo fiordo è un sito Unesco; La capitale in fondo a un fiordo ; La capitale su un fiordo ; Cerca nelle Definizioni