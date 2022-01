La definizione e la soluzione di: Calare, diminuire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCEMARE

Significato/Curiosità : Calare, diminuire

Solstizio inverte la tendenza all'aumentare o al diminuire dell'inclinazione dei raggi del sole, e la tendenza al diminuire o all'aumentare delle ore di luce giornaliere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con calare; diminuire; Noto intercalare toscano; Un intercalare piemontese; calare qualcosa dentro un liquido; In matematica è un vettore di una funzione scalare ; Un opposto di diminuire ; diminuire d intensità; Si prende per far diminuire la febbre; diminuire di intensità un dolore; Cerca nelle Definizioni