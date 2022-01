La definizione e la soluzione di: Un break al lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PAUSA

Significato/Curiosità : Un break al lavoro

Prison break Prison break è una serie televisiva statunitense trasmessa dal 2005 al 2017 dalla Fox. È ambientata inizialmente nel carcere di Fox River, Joliet (Illinois) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con break; lavoro; Un “break ” di Nadal; Il mestiere di Saul Goodman in break ing Bad; Si mangiano al break fast; Il break a tennis; Provoca astensione dal lavoro ; Annunciava l inizio e la fine del lavoro in fabbrica; Fine lavoro d ago; Il capolavoro di Leonardo in Santa Maria delle Grazie, a Milano; Cerca nelle Definizioni