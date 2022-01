La definizione e la soluzione di: Lo è in Borsa il titolo che non può essere trattato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOSPESO

Significato/Curiosità : Lo e in Borsa il titolo che non puo essere trattato

Borsa valori market), in contrapposizione alla private equity, che può anche essere gestita da fondi/società apposite o dagli angel investor. La Borsa è un mercato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

