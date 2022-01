La definizione e la soluzione di: Bibita di puro succo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPREMUTA

Significato/Curiosità : Bibita di puro succo

Cucina peruviana (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Escocesa è una Bibita prodotta con acqua minerale proveniente dalla località di Socosani (Regione di Arequipa), dove è considerata la Bibita per eccellenza ...

Altre definizioni con bibita; puro; succo; Una bibita dalla inconfondibile bottiglietta; bibita dolce e giallognola; Una bibita e una ciliegia; Può contenere una bibita ; Lo sport dei puro sangue; Lo occupa il puro sangue; puro a metà; puro c semplice; Un frutto succo so; Lo è il succo del limone; Il succo della píanta; Pianta dalla quale si estrae un succo usato come amaro, eupeptico e purgante; Cerca nelle Definizioni