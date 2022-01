La definizione e la soluzione di: Attira il ferro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CALAMITA

Significato/Curiosità : Attira il ferro

Macchina un magnete. Se il conduttore percorso da corrente elettrica viene avvolto a spire, esso si comporta come un magnete ed Attira il ferro e l'acciaio. Da ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

