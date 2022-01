La definizione e la soluzione di: Antico copista di professione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCRIBA

Significato/Curiosità : Antico copista di professione

Amanuense (categoria Professioni dell'editoria) L'amanuense o copista era, prima della diffusione della stampa, la figura professionale di chi per mestiere ricopiava testi manoscritti al servizio di privati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con antico; copista; professione; Bel vaso antico con due manici alti; L antico nome di Chieti; Unità tattica dell antico esercito macedone; antico procedimento per il calcolo dei numeri primi; La professione di Jennifer Melfi ne I Soprano; La professione di Braccio di Ferro; Scatta per professione ; Suona uno strumento per professione ; Cerca nelle Definizioni