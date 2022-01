La definizione e la soluzione di: Un agrume dolce e dalla buccia profumata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MANDARINO

Significato/Curiosità : Un agrume dolce e dalla buccia profumata

Citrus reticulata (sezione Alcuni agrumi chiamati "mandarini") succosa e dolce, entro la quale vi sono immersi numerosi semi. La buccia è di colore arancione, sottile e profumata, con un'albedo molto rarefatta e granulosa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con agrume; dolce; dalla; buccia; profumata; In mezzo all agrume to; Il succo ottenuto da un agrume ; Parte di agrume che si può candire; Un piccolo agrume simile alla clementina; Un vino dolce dell isola d Elba; Tipici dolce tti piemontesi; Un dolce a più strati; Bibita dolce e giallognola; Emerge dalla laguna durante la bassa marea; Una bibita dalla inconfondibile bottiglietta; Uccelletto giallo dalla coda mobilissima; Un cantante dalla voce profonda, calda; La Navel che si sbuccia ; Ha una buccia proverbialmente sdrucciolevole; La buccia di quelli d uva è il fiocine; Ha la la buccia spinosa; Olezzante... profumata ; Essenza profumata ; Quella dei venti non è profumata ; Una candela profumata ; Cerca nelle Definizioni