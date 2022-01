La definizione e la soluzione di: Un accordo tra Stati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRATTATO

Significato/Curiosità : Un accordo tra Stati

Accordi di Camp David Ci sono Stati due accordi di Camp David nel 1978: Un quadro per Pace in Medio Oriente e un quadro per la Conclusione di un Trattato di pace tra Egitto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

