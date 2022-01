La definizione e la soluzione di: Vi abbondano gli alcolici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BAR

Significato/Curiosità : Vi abbondano gli alcolici

Cucina greca (sezione Vini e alcolici) nella vicina Turchia. Com'è tipico delle zone del bacino mediterraneo abbondano i dolci a base di mandorle, come i tipici kourkoubinia (???????µp???a) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con abbondano; alcolici; abbondano di alberi; abbondano in Puglia; abbondano nella Micronesia; abbondano nella colonna sonora dei western; Vi si servivano alcolici nel proibizionismo ing; Quando viene il suo turno di mettersi al volante non beve alcolici ; Fabbrica di alcolici ; Colui che non beve alcolici per scelta o necessità; Cerca nelle Definizioni