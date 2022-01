La definizione e la soluzione di: Voce caduta in disuso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ARCAISMO

Significato/Curiosità : Voce caduta in disuso

Antipiretico esempio l'aspirina e l'ibuprofene. Un antipiretico caduto in disuso per la sua tossicità fu la maretina in uso nei primi anni del '900. I più celebri sono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con voce; caduta; disuso; Ha un bel timbro di voce ; Come la voce bassa; Lo è una voce tonante; Dotata di una bella voce ; Una pietra caduta dal cielo; Ricaduta radioattiva dopo scoppio nucleare ing; Malattia che provoca la caduta dei capelli; La caduta girando su se stesso; Andati in disuso ; Andato in disuso ; Andata in disuso ; Andate in disuso ; Cerca nelle Definizioni