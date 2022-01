La definizione e la soluzione di: Vino bianco sardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 20 lettere : VERMENTINO | VERNACCIA

Significato/Curiosità : Vino bianco sardo

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con vino; bianco; sardo; _ di Montalcino, vino ; Un vino dolce dell isola d Elba; Rinomato vino vesuviano; In una normale bottiglia di vino ce n è meno di uno; Con una vocale in più diventa bianco ; Un noto vino bianco ; Un segno che può significare risultato bianco ; Prodotto alimentare ottenuto dalla lavorazione del bianco alimento; Fabio __, ex ciclista sardo ; Caratterizzano il panorama sardo ; Lo è un sardo o un siciliano; Narrò l eroismo d un tamburino sardo ; Cerca nelle Definizioni