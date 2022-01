La definizione e la soluzione di: C è il vago e lo sciatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NERVO

Significato/Curiosità : C e il vago e lo sciatico

Nervo ischiatico (reindirizzamento da Nervo sciatico) Il nervo ischiatico (o sciatico) è un nervo misto che origina dal plesso sacrale. È formato da fibre provenienti da tutti i nervi del plesso (L4, L5, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con vago; sciatico; Girovago ; L Ornar de Il dottor Zivago ; Nel carro e nel vago ne; Sono formati da vago ni; Un plesso del nervo sciatico ; Cè anche quello sciatico ; Cerca nelle Definizioni