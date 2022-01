La definizione e la soluzione di: Si usano poco in salita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FRENI

Significato/Curiosità : Si usano poco in salita

Alpinismo (sezione La salita delle principali vette delle Alpi) del passato. Si hanno notizie di alcune salite già nel XIV secolo; il 26 aprile 1336 giorno del salita del Mont Ventoux (1909 m s.l.m. in Provenza) da ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

