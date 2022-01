La definizione e la soluzione di: Una sostanza il cui uso è proibito nello sport. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : EPO

Significato/Curiosità : Una sostanza il cui uso e proibito nello sport

Doping (categoria Voci con modulo citazione e parametro coautori) cercando il procedimento omonimo in uso nei semiconduttori, vedi Drogaggio. Il doping (in italiano drogaggio o dopaggio) consiste nell'uso di una sostanza illecita ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

