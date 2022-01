La definizione e la soluzione di: Una somma di parole per l enigmista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCIARADA

Significato/Curiosità : Una somma di parole per l enigmista

Quadrato del Sator (categoria Giochi di parole in latino) Il quadrato del Sator è una ricorrente iscrizione latina, in forma di quadrato magico, composta dalle cinque seguenti parole: SATOR, AREPO, TENET, OPERA ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con somma; parole; enigmista; Tutt altro che somma ; Insomma , in conclusione; La somma incassata; Testo che assomma gli interi aspetti di un tema; Fa volare parole grosse; Pronunciare male le parole ; Caratterizza l uomo di poche parole ; Il modo di scrivere le parole ; Spiegata dall enigmista ; Il primo... enigmista ; All'enigmista piace risolverli; Un enigmista mitico; Cerca nelle Definizioni