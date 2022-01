La definizione e la soluzione di: Una promozione sul piccolo schermo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TELEVENDITA

Significato/Curiosità : Una promozione sul piccolo schermo

Christian De Sica (sezione 2018-2021: il ritorno sul grande schermo con Boldi e altre attività) Vittorio De Sica e dell'attrice spagnola María Mercader, è attivo sul piccolo e grande schermo fin dagli anni settanta. Nei decenni successivi raggiunge la ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con promozione; piccolo; schermo; Azienda di promozione turistica; Cura la promozione di un divo; La dinastia cinese ricordata per la promozione dell'arte manifatturiera; Si applicano alle merci in promozione ; Capannello, piccolo crocchio; Un piccolo divano; Il piccolo carro; piccolo mobile di cristallo in cui si tengono oggetti pregiati; Un Alain dello schermo ; Compianto Telly dello schermo ; Uno spettacolo che si segue sul piccolo schermo ; Il Selleck dello schermo ; Cerca nelle Definizioni