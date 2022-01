La definizione e la soluzione di: Una predica sacra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OMELIA

Significato/Curiosità : Una predica sacra

Omelia (reindirizzamento da predica) intrattenere e dal sostantivo latino homilia = discorso, sermone), anche detta predica, nel cristianesimo, è l'esortazione con cui il celebrante, sacerdote o ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con predica; sacra; Il nome del noto predica tore medievale Savonarola; predica no bene e razzolano male; La tribuna da cui viene la predica ; predica in slavo; Particola consacra ta; Soggetto per arte sacra ; Il sacra mento della Chiesa cattolica detto confermazione; Un immagine sacra tipica dell arte bizantina; Cerca nelle Definizioni