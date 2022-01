La definizione e la soluzione di: Una grotta oscura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ANTRO

Polifemo molte grotte servirono come abitazioni rupestri sino al ventesimo secolo. Una di queste grotte, particolarmente grande, erroneamente chiamata grotta di Seiano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con grotta; oscura; La città di Piedigrotta ; L isola famosa per la grotta Azzurra; Vive per giorni in una grotta per scopi scientifici; L isola con la grotta Azzurra; oscura cavità; Può oscura re il Sole; Quella oscura , in teoria, non emette radiazioni; Quella del fotografo... è oscura ; Cerca nelle Definizioni