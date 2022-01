La definizione e la soluzione di: Una grande città nel centro della Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TOLEDO

Significato/Curiosità : Una grande citta nel centro della Spagna

Valencia (reindirizzamento da Valenza (Spagna)) una città della Spagna centro-orientale, la terza del paese per numero di abitanti dopo Madrid e Barcellona. Capoluogo dell'omonima provincia e della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

