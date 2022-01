La definizione e la soluzione di: Una forma senza sfaccettature delle pietre preziose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CABOCHON

Significato/Curiosità : Una forma senza sfaccettature delle pietre preziose

Opale De Michele, opale nobile, in pietre dure e preziose, Firenze-Milano, Giunti editore, 2018, p. 66. pietre preziose e pietre dure, in I miracoli della natura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con forma; senza; sfaccettature; delle; pietre; preziose; Chi lo guarda è informa to; Informa zione elementare del computer; Si forma sui metalli; Energy Informa tion Administration; Ideato senza le vocali; Messo insieme senza il minimo critetrio; Mai fare i conti... senza di lui; Nome senza pari; Freud ne ha studiato molte sfaccettature ; __ delle Tre Gole, in Cina; I nemici delle immagini; Una delle tre Parche; Una delle piaghe d Egitto; pietre preziose di color giallo; pietre commemorative; Lancia pietre a distanza; pietre per acciottolati; Le preziose sono piccole; Pietre preziose di color giallo; Si intende di pietre preziose ; Pietre preziose dai colori cangianti; Cerca nelle Definizioni