La definizione e la soluzione di: Una fogna a cielo aperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CLOACA

Significato/Curiosità : Una fogna a cielo aperto

fognatura (reindirizzamento da fogna) Disambiguazione – "fogna" rimanda qui. Se stai cercando la frazione di Laurino, vedi Villa Littorio. Per fognatura (più formalmente sistema di drenaggio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

