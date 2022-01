La definizione e la soluzione di: Una coppa in palio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PREMIO

Significato/Curiosità : Una coppa in palio

coppa Italia qualificazione alle coppe europee; dal 2009, in palio c'è un posto in Europa League. Dal 1988, il club detentore della coppa acquisisce inoltre il diritto a incontrare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

