La definizione e la soluzione di: Un tipo di corsa ippica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TRIS

Significato/Curiosità : Un tipo di corsa ippica

ippica – "Cavalli da corsa" rimanda qui. Se stai cercando il cortometraggio d'animazione, vedi Cavalli da corsa (film). Con il termine ippica si indicano le ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

