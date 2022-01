La definizione e la soluzione di: Dà il tipico colore al cocktail Negroni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BITTER

Significato/Curiosità : Da il tipico colore al cocktail Negroni

Negroni cercando altri significati, vedi Negroni (disambigua). Il Negroni è un cocktail da aperitivo alcolico dal tipico colore rosso chiaro, a base di vermut rosso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Il ballo tipico della Belle époque; Un tipico piatto turco a base di carne arrosto; tipico liquore messicano; tipico copricapo messicano; Il colore della maglia della Fiorentina; Un colore ... per fumatori; L incolore monotonia della vita; Variopinto, multicolore ; In mezzo al cocktail ; Mai __ cocktail ; Il liquore per dare forza al cocktail Martini; cocktail servito col sale sul bordo del bicchiere; Entra nel negroni ; Si versa per il negroni ; Un tipo di vino usato nei negroni e nei Manhattan; Si mette nel cocktail negroni ;