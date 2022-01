La definizione e la soluzione di: Li tende il nemico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AGGUATI

Significato/Curiosità : Li tende il nemico

nemico che un nemico sia identificato con odio, violenza, battaglia e guerra. L'opposto di un nemico è un amico o un alleato. Poiché il termine "nemico" è un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con tende; nemico; Vi si protende la penisola di Kola, nell Artide; Lo si tende prima di scoccare; Si estende oltre gli Urali; Sistema per lo scorrimento delle tende ; Un ardita incursione in campo nemico ; Sono pagate dal nemico ; Come un nemico che non ha umanità; Film con S. Muccino e Verdone: Il mio __ nemico ; Cerca nelle Definizioni