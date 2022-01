La definizione e la soluzione di: Taglia il vello delle pecore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TOSATORE

Significato/Curiosità : Taglia il vello delle pecore

Ovis aries (reindirizzamento da pecore) dotata di buona memoria e facilità di apprendimento. Generalmente il vello delle pecore è marcatamente folto e fitto, estremamente riscaldante e di rapida ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con taglia; vello; delle; pecore; Venne edificato a Roma a ricordo della battaglia di Ponte Milvio; L arte di intaglia re il legno; taglia re nettamente; La regione solcata dal taglia mento; L eroe del vello d oro; Si affollano nel cervello ; Possiede ben poco cervello ; Nel cervello c è la pia e la dura; Il rumore delle fusa dei gatti; Ai lati delle tasche; Un reparto delle legioni romane; I ragazzi delle botteghe artigiane; Parrucchiere per pecore ; Versi di pecore ; Mettere a nudo le pecore ; pecore di razza pregiata; Cerca nelle Definizioni