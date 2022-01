La definizione e la soluzione di: Studia lo scioglimento dei grandi depositi alpini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : GLACIOLOGO

Significato/Curiosità : Studia lo scioglimento dei grandi depositi alpini

Battaglione alpini "Bassano" 10 luglio 1887, in seno al 6º Reggimento alpini, con le compagnie 62ª e 63ª del disciolto Battaglione alpini "Val Brenta" e la neo costituita 74ª compagnia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

