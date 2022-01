La definizione e la soluzione di: Strada bianca non asfaltata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STERRATA

Significato/Curiosità : Strada bianca non asfaltata

Foce a Giovo Tosco-Emiliano, attraversato da una Strada semi-asfaltata (dalla parte della Toscana gli ultimi 5 km prima del passo non sono asfaltati, mentre dal lato emiliano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

