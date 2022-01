La definizione e la soluzione di: Sterile per la siccità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARIDO

Significato/Curiosità : Sterile per la siccita

Desertificazione (sezione La desertificazione in Italia) tristemente famoso a causa di alcune siccità che hanno colpito alcune zone sul confine meridionale del Sahara (siccità del Sahel) intorno agli anni settanta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

