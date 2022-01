La definizione e la soluzione di: Spezia che si grattugia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : NOCE MOSCATA

Significato/Curiosità : Spezia che si grattugia

Tzatziki seguente: si gratta il cetriolo su una comune grattugia con tutta la buccia; si mette il preparato in un canovaccio un po' fine e molto poroso, si chiude ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con spezia; grattugia; La spezia ; Manzo spezia to rumeno che si affetta; spezia in semi o in polvere originaria della Siria; Una località nel Golfo della spezia ; Si grattugia no o si affettano; La... grattugia del fabbro; Si grattugia nel purè di patate; Ortaggio da grattugia re; Cerca nelle Definizioni