Soluzione 8 lettere : SKELETON

Significato/Curiosità : Slitta monoposto

Montagne russe conduceva ad un anello (loop) di 4 metri, da affrontare su una minuscola Slitta monoposto, che rimaneva a contatto con le rotaie solo per via della forza centrifuga ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con slitta; monoposto; slitta sportiva; Una slitta con il volante; Si perde in frenata quando le ruote slitta no; Sport di coppia su guidoslitta ; monoposto ... come certi letti; Una barchetta monoposto ; Cerca nelle Definizioni