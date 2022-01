La definizione e la soluzione di: Il saluto che i francesi fanno pour toujours. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ADIEU

Significato/Curiosità : Il saluto che i francesi fanno pour toujours

Dottrina Mitterrand (categoria Discorsi di politici francesi) celui qui en bénéficie et la France qui l'accueille, sera toujours et a toujours été respecté; il n'était d'ailleurs pas demandé, dans la circonstance, en ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

