La definizione e la soluzione di: Rulli di carta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROTOLI

Significato/Curiosità : Rulli di carta

carta carta da parati carta carbone carta gommata carta adesiva carta da cucina carta vellutata carta monolucida carta patinata carta politenata carta di Amalfi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

In rotolo e in rulli ; Pittoresca valle con i trulli ; Il sapore dei frulli acerbi; E' famosa per i trulli ; Cambiano la carta in garza; Una carta favorevole; Un tipo di carta leggera e sottile; Una caramella non incarta ta;