La definizione e la soluzione di: Il Roy di Walter Scott. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ROB

Significato/Curiosità : Il Roy di Walter Scott

Walter Scott considerato il padre del moderno romanzo storico. Walter Scott nacque il 15 agosto 1771 a Edimburgo da una famiglia di antiche tradizioni scozzesi; il padre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

