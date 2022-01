La definizione e la soluzione di: Vi risiedeva una Sibilla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CUMA

Significato/Curiosità : Vi risiedeva una Sibilla

Antro della Sibilla secolo a.C.; secondo la tradizione era questo il luogo nel quale risiedeva la Sibilla Cumana, famosa per i suoi oracoli e per essere citata nell'Eneide ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

