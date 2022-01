La definizione e la soluzione di: Regione dell estremo Sudamerica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : TERRA DEL FUOCO

Significato/Curiosità : Regione dell estremo Sudamerica

America meridionale (reindirizzamento da Sudamerica) Sudamerica che si affacciano sul mar dei Caraibi (tra cui Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname e Guyana francese) sono anche denominati Sudamerica caraibico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

