La definizione e la soluzione di: Recipienti per l olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORCI

Significato/Curiosità : Recipienti per l olio

olio di lino tipo di olio inadatto per la finitura di oggetti destinati all'uso durante le preparazioni alimentari (come taglieri, piani di lavoro, Recipienti, mestoli) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

