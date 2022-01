La definizione e la soluzione di: Ci fu quella del Golfo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUERRA

Significato/Curiosità : Ci fu quella del Golfo

Guerra del Golfo significati, vedi Guerra del Golfo (disambigua). La guerra del Golfo (2 agosto 1990 – 28 febbraio 1991), detta anche prima guerra del Golfo in relazione alla ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con quella; golfo; È molto facile calcolare quella del quadrato; Si ricorda quella in Emmaus; C è anche quella di rigore; quella bianca non spara; Uno Stato che si affaccia sul golfo Persico; Isoletta nel golfo di Napoli; Uno Stato sul golfo Persico; Un incantevole isola del golfo di Napoli; Cerca nelle Definizioni