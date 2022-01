La definizione e la soluzione di: Quel di Lana è in provincia di Belluno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : COL

Significato/Curiosità : Quel di Lana e in provincia di Belluno

Colle Santa Lucia (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) abitanti della provincia di Belluno in Veneto. Si tratta di un comune sparso, in quanto sede comunale è la frazione Villagrande. Storicamente è inserito nella ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con quel; lana; provincia; belluno; Soddisfatto di quel che ha; È rinomato quel lo di Colonnata; quel la di rame e zinco è l ottone; quel lo interinale ha carattere temporaneo; Legno : tarli = lana : _; Nella lana e nel lino; Palle di lana ; È simile alla lana ; Cantone dell Ecuador che si trova nella provincia di Azuay; Una provincia araba; La provincia lombarda con Morbegno; È in provincia di Perugia; Firenze : Arno = belluno : x; Sigla di belluno ; Gruppo montuoso dolomitico fra Trento e belluno ; La mèta della gita (belluno );