La definizione e la soluzione di: Può essere alimentata da pellet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STUFA

Significato/Curiosità : Puo essere alimentata da pellet

Termocamino riscaldamento domestico alimentato a legna e/o a pellet come combustibile, alternativo o affiancato agli impianti tradizionali alimentati a gasolio, GPL o metano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

