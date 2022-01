La definizione e la soluzione di: Provoca astensione dal lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCIOPERO

Significato/Curiosità : Provoca astensione dal lavoro

Festa dei lavoratori (reindirizzamento da Festa del lavoro) per estendere tale legge in tutto il territorio americano, pena l'astensione dal lavoro, con uno sciopero generale a oltranza. In quel giorno, anche Chicago ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con provoca; astensione; lavoro; Stato letargico provoca to da suggestione; Pianta che provoca prurito; Può provoca rla uno sforzo; Lo provoca la febbre alta; astensione dal cibo; Periodo di astensione totale dal cibo; Annunciava l inizio e la fine del lavoro in fabbrica; Fine lavoro d ago; Il capolavoro di Leonardo in Santa Maria delle Grazie, a Milano; Lo è un lavoro pubblico;