La definizione e la soluzione di: Il primo giorno di Quaresima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MERCOLEDI

Significato/Curiosità : Il primo giorno di Quaresima

Mercoledì delle ceneri (reindirizzamento da giorno delle Ceneri) il rito liturgico che caratterizza il primo giorno di Quaresima, durante il quale il celebrante sparge un pizzico di cenere benedetta, ricavata secondo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con primo; giorno; quaresima; Il primo punto... a tennis; Victor __ architetto belga del primo 900; Samuel Jones, medico britannico che per primo descrisse la celiachia; Un attore di primo piano; Così è il giorno felice; L ultimo giorno in breve; Il giorno ... a Francoforte; giorno festivo nell antica Roma; Lo sono i paramenti quaresima li; I venerdì di quaresima la prevedono dalle carni; Colorato come i paramenti quaresima li; II colore della quaresima ; Cerca nelle Definizioni